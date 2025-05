Money20/20 svela la giuria di esperti internazionali per la prima edizione dei Money Awards

Rinomati leader mondiali giudicheranno l'innovazione trasformativa nel settore fintech

NEW YORK: Money20/20, piattaforma internazionale di punta dedicata al settore fintech e luogo in cui il denaro fa affari, ha annunciato oggi la giuria della prima edizione dei Money Awards, che vedrà la partecipazione di un gruppo senza precedenti di leader illustri provenienti dall'ecosistema fintech globale, tra cui banche tradizionali, banche fintech, neobanche, investitori di capitali di rischio e i marchi più influenti al mondo. La giuria rappresenta un patrimonio di conoscenze e competenze approfondite provenienti da tutto il mondo, tra cui Nord America, Europa, America Latina, Asia, Medio Oriente e Africa, rafforzando la posizione di questi premi come punto di riferimento globale per l'eccellenza nel settore fintech.

Fonte: Business Wire

