Rubedo Life Sciences annuncia il dosaggio del primo paziente con il principale candidato farmaco RLS-1496, il primo modulatore della GPX4 mirato alle cellule patologiche senescenti, per l'avvio della fase 1 dello studio clinico

Il dosaggio del primo paziente con RLS-1496 in forma topica nello studio clinico valuterà la sicurezza e gli effetti clinici di dosi singole e multiple nel trattamento di adulti con psoriasi a placche stabile e da media a moderata, invecchiamento cutaneo e altre malattie infiammatorie, tra cui la dermatite atopica, la vitiligine, la rosacea, l'alopecia areata e la sclerodermia1

RLS-1496, un modulatore first in class della GPX4 che altera le patologie ed è mirato selettivamente alle cellule patologiche senescenti che causano infiammazioni e malattie e condizioni croniche degenerative associate al processo di invecchiamento biologico2, è il primo modulatore della GPX4 a entrare a far parte di uno studio clinico sull'uomo, in anticipo rispetto a numerose aziende biofarmaceutiche leader impegnate nella valutazione dello stesso target

RLS-1496 utilizza ALEMBIC™, la piattaforma AI per la scoperta farmacologica proprietaria di Rubedo, che identifica i target all'interno delle cellule patologiche senescenti e sviluppa farmaci selettivi per il ringiovanimento cellulare per questi target

SAN FRANCISCO: Rubedo Life Sciences, Inc. (Rubedo), azienda biotecnologica di fase clinica basata sull'AI e focalizzata sulla scoperta e sullo sviluppo rapido di farmaci selettivi per il ringiovanimento cellulare mirati all'invecchiamento cellulare, oggi ha annunciato la somministrazione al primo paziente del candidato farmaco principale RLS-1496 nello studio clinico monocentrico, randomizzato, in doppio cieco, controllato con veicolo e a dose crescente.

Fonte: Business Wire

