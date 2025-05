Solidus Labs lancia Agentic-Based Compliance: un nuovo modello per le operazioni di sorveglianza del commercio

NEW YORK: Solidus Labs, l’impresa che definisce la categoria nella sorveglianza del commercio e nel monitoraggio del rischio per classi di asset tradizionali e digitali, oggi ha annunciato il lancio di Agentic-Based Compliance, un innovativo modello per le operazioni di sorveglianza che sfrutta una rete di agenti IA per offrire efficienza, precisione e intelligence esponenziali nell’intero ciclo di vita delle indagini sul monitoraggio delle transazioni e sulla sorveglianza del commercio.

Le soluzioni per la compliance legacy non sono riuscite a tenere il passo con il rapido ammodernamento e la complessità crescente dei mercati globali. I team responsabili della compliance sono costretti a lavorare con un mosaico di strumenti costosi e disconnessi che non riescono a ottenere risultati in modo efficiente.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita