L'Arabia Saudita presenta TOURISE: una piattaforma globale ambiziosa destinata a ridefinire e plasmare un nuovo orizzonte per il turismo su larga scala.

TOURISE è la prima piattaforma globale a riunire leader visionari del settore pubblico e privato nei settori del turismo, della tecnologia, degli investimenti e della sostenibilità.

Sostenuta da un comitato consultivo di alto livello composto da dirigenti globali del settore, TOURISE mira a sbloccare un flusso di accordi senza precedenti e opportunità di investimento ad alto valore che ridefiniranno l’intero settore.

Il programma TOURISE Awards premierà le destinazioni d’eccellenza che offrono esperienze di viaggio significative, indimenticabili e in linea con le aspettative in continua evoluzione dei viaggiatori di oggi.

La conferenza inaugurale di TOURISE, accessibile solo su invito, si terrà a Riyadh dall'11 al 13 novembre 2025 e si svilupperà come una piattaforma attiva tutto l'anno per ridefinire il modo in cui il mondo viaggia, si connette e cresce.

RIYADH, Arabia Saudita: Il Ministro del Turismo dell’Arabia Saudita, Sua Eccellenza Ahmed Al-Khateeb, ha lanciato oggi ufficialmente TOURISE, una nuova piattaforma globale progettata per delineare un nuovo orizzonte e tracciare un percorso condiviso per i prossimi 50 anni del turismo.

Progettata con ambizione e sostenuta da una visione, TOURISE riunirà per la prima volta una selezione di rappresentanti chiave del settore pubblico e privato. Leader visionari con competenze in turismo, tecnologia, investimenti, sostenibilità e cultura si uniranno per affrontare sfide critiche, sbloccare opportunità di trasformazione e definire l’agenda di un settore sostenibile, equo e orientato al futuro.

Insieme a partner globali, dalle istituzioni multilaterali ai dirigenti del settore privato, TOURISE è progettata per sbloccare un flusso di accordi importante e senza precedenti, con opportunità di investimento ad alto valore e accesso a tecnologie rivoluzionarie che saranno annunciate e attivate tramite la piattaforma.

TOURISE non è un evento ordinario; è una piattaforma globale strutturata per avere un impatto su larga scala durante tutto l’anno, attraverso la collaborazione digitale, gruppi di lavoro tematici e collaborazioni intersettoriali focalizzate sulla trasformazione a lungo termine del settore. Questo includerà la redazione di una serie di documenti di approfondimento e indici globali incentrati su turismo, sostenibilità ed economia globale, co-sviluppati con importanti organizzazioni internazionali, stabilendo nuovi parametri di riferimento per il settore turistico.

La conferenza inaugurale di TOURISE si terrà a Riyadh dall’11 al 13 novembre 2025. Il programma, che sarà anche trasmesso in live streaming, si concentrerà su quattro temi principali: Il futuro del turismo potenziato dall’IA – Innovare o scomparire; La grande rivoluzione del turismo – Modelli di business e investimenti innovativi e rivoluzionari; Rilanciare l’esperienza di viaggio – Aggiornamento in corso; Un turismo che funziona – per le persone, il pianeta e il progresso. Una zona dedicata all’innovazione presenterà tecnologie e soluzioni rivoluzionarie provenienti da PMI e aziende medio-grandi nei settori dell’IA, mobilità, sostenibilità e altro ancora, con innovatori sia del settore pubblico che privato.

Secondo il Consiglio Mondiale del Turismo e dei Viaggi (WTTC), quest’anno il turismo è in forte crescita, e si prevede che il settore contribuirà all'economia globale con 11,7 trilioni di dollari. – pari al 10,3% del PIL mondiale – evidenziando una solida ripresa. Tuttavia, sfide come le dinamiche di mercato in evoluzione, le preferenze dei viaggiatori che cambiano e le limitazioni di capacità continuano a rappresentare rischi per la crescita. In questo contesto, TOURISE offre il supporto strategico necessario per affrontare queste difficoltà e sostenere il momento favorevole.

Nel suo intervento oggi al lancio virtuale, il Ministro del Turismo e Presidente di TOURISE, Sua Eccellenza Ahmed Al-Khateeb, ha dichiarato:

“Il turismo è una delle forze più dinamiche e connettive dell’economia mondiale, sostenendo un posto di lavoro su dieci a livello globale. Ma, man mano che il mondo evolve, anche il settore deve farlo. Che si tratti di adattarsi alle trasformazioni tecnologiche e alle nuove aspettative dei viaggiatori, o di rispondere con urgenza alle richieste di sostenibilità e di un approccio più equo al viaggio, TOURISE sarà la piattaforma necessaria per plasmare il futuro del turismo. Riunirà le persone giuste per sviluppare soluzioni innovative e costruire collaborazione, permettendo al settore turistico di diventare più resiliente, connesso e inclusivo che mai.”

Julia Simpson, Presidente e Amministratrice Delegata e Presidente del WTTC e membro del Consiglio Consultivo di TOURISE, che si è unita a Sua Eccellenza per il lancio ufficiale di TOURISE, ha dichiarato:

“Siamo lieti di far parte di questa iniziativa globale e di proseguire la nostra collaborazione di lunga data all’interno dell’intero ecosistema turistico. Affinché questo settore possa evolversi e raggiungere il suo pieno potenziale, la collaborazione tra settore pubblico e privato è fondamentale per il successo continuo del turismo a livello mondiale. Insieme possiamo affrontare le sfide di oggi e creare insieme un futuro sostenibile e innovativo per il domani.”

TOURISE è sostenuta da un consiglio consultivo presieduto da Sua Eccellenza, composto da esperti di livello mondiale provenienti da agenzie di viaggio online, operatori turistici, catene alberghiere, enti globali del turismo, intrattenimento e media, tra cui: Mario Enzesberger, fondatore e Amministratore Delegato di Liberty International Tourism Group; Mo Gawdat, fondatore di One Billion Happy; Stéphane Lefebvre, Presidente del Cirque du Soleil Entertainment Group; Luis Maroto, Amministratore Delegato di Amadeus; Julia Simpson, Amministratrice Delegata del World Travel & Tourism Council (WTTC); e Thomas Woldbye, Amministratore Delegato dell’aeroporto di Heathrow.

Sono stati inoltre annunciati oggi i primi TOURISE Awards, un programma di riconoscimento di eccellenza che celebra l'eccellenza delle destinazioni nell'ecosistema turistico globale. I premi metteranno in luce i risultati più significativi in ​​termini di sostenibilità, trasformazione digitale, turismo inclusivo, tutela del patrimonio culturale e sviluppo della forza lavoro. Le candidature si apriranno il 2 giugno e i vincitori saranno annunciati durante la serata di apertura della Conferenza TOURISE.

TOURISE si basa sul ruolo sempre più importante dell’Arabia Saudita come protagonista e motore nel panorama turistico globale, accanto a grandi organizzazioni del settore come l’UNWTO (Organizzazione Mondiale del Turismo), il WTTC (Consiglio Mondiale del Turismo e dei Viaggi) e il Forum economico mondiale (WEF). Solo nel 2024, l’Arabia Saudita ha raggiunto il suo obiettivo della Visione 2030 di 100 milioni di visitatori annuali con ben sette anni di anticipo, e il settore turistico ha contribuito per quasi il 5% al PIL nazionale, risultando secondo solo alla produzione petrolifera. Ciò sottolinea l’influenza crescente dell’Arabia Saudita e il suo impegno a lungo termine nel sostenere il turismo come motore di progresso e crescita globale. Nella costruzione di TOURISE insieme a partner globali – dalle istituzioni multilaterali ai dirigenti del settore privato – l’Arabia Saudita garantirà che la sua guida produca un impatto a livello mondiale.

Per manifestare il tuo interesse e far parte della piattaforma che sta formando il prossimo capitolo del turismo globale, visita www.tourise.com.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita