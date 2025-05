Quectel stringe una partnership con GEODNET per offrire servizi di correzione RTK, assicurando la precisione del posizionamento nell’ordine dei centimetri per applicazioni per il mercato di massa

VANCOUVER, British Columbia: Quectel Wireless Solutions, azienda che sviluppa soluzioni IoT a livello internazionale, ha stretto una partnership con GEODNET volta a offrire i servizi di correzione RTK (Real-Time Kinematic) di Quectel, rendendo possibile il posizionamento ad alta precisione. Questo accordo consente a Quectel di offrire un mix di soluzioni che ne combinano le antenne e i moduli RTK con la rete RTK di GEODNET, stabilendo un nuovo benchmark nel settore GNSS ad alta precisione. Queste soluzioni sono progettate per supportare una vasta gamma di applicazioni per il mercato di massa – robotica per il settore consumer, sport, automotive, micromobilità, operazioni minerarie e agricoltura di precisione.

I servizi di correzioni RTK di Quectel sono stati creati per offrire affidabilità e accuratezza eccezionali e sono progettati in modo da assicurare una precisione del posizionamento nell’ordine dei centimetri, superando significativamente i risultati delle tradizionali soluzioni GNSS.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita