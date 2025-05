Smartly aggiunge Reddit alla sua piattaforma pubblicitaria alimentata dall'IA

L'integrazione consente annunci pubblicitari semplificati su Reddit con flussi di lavoro automatizzati e scalabilità creativa.

NEW YORK: Smartly, la società di tecnologia pubblicitaria alimentata dall'IA riconosciuta come un leader tra le The Forrester Wave™: Creative Advertising Technologies, ha annunciato oggi l'integrazione di Reddit nella sua piattaforma unificata. Questo lancio consente ai marchi di attivare, gestire e misurare le campagne di Reddit con la stessa automazione, intelligenza creativa e orchestrazione tra i canali che definiscono l'approccio di Smartly, leader nel settore.

Con più di 108 milioni di unici giornalieri attivi e oltre 100.000 vivaci community, Reddit è l'ambito in cui hanno luogo oltre metà delle menzioni online di decisioni di acquisto (Brandwatch, Global, ottobre 2023 - marzo 2024).

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita