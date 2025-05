ZincFive amplia la sua presenza globale con un magazzino e un hub di servizi strategici nell'area EMEA

Il nuovo complesso doganale certificato migliora la logistica europea, rafforza la funzionalità globale e fa progredire gli obiettivi di sostenibilità

PORTLAND, Oregon: ZincFive®, leader mondiale nello sviluppo di soluzioni con batterie al nichel-zinco (NiZn) per applicazioni di alimentazione immediata, ha annunciato oggi di aver raggiunto un importante traguardo per la sua strategia di crescita globale con l'apertura di un nuovo magazzino e deposito in Europa. La struttura, gestita in collaborazione con Akkuteam Energietechnik GmbH, consentirà una consegna rapida ed efficiente delle batterie ZincFive e dei suoi pezzi di ricambio nella regione EMEA e oltre.

Questo deposito doganale certificato consente un transito fluido di batterie e componenti attraverso l'Europa, ottimizzando le esportazioni verso i paesi non UE come quelli del Medio Oriente. Consente inoltre un avanzamento verso gli obiettivi di sostenibilità di ZincFive riducendo le emissioni derivanti dalle spedizioni e migliorando l'efficienza logistica.

Questa decisione è stata presa in risposta all'accelerazione della domanda a livello internazionale della tecnologia al nichel-zinco di ZincFive. Con numerose installazioni in Europa che fanno ancora affidamento sui precedenti sistemi al piombo-acido, sta aumentando il desiderio di passare ad alternative più sicure, sostenibili e a prestazioni più elevate, il che rende la tecnologia di ZincFive particolarmente adeguata a soddisfare le moderne esigenze di alimentazione di emergenza.

"È qualcosa di più di una decisione strategica, è il segnale del nostro impegno sul lungo termine nei confronti del mercato EMEA", ha dichiarato il CEO di ZincFive, Tim Hysell. "I nostri valori basati su innovazione, sostenibilità e affidabilità si rispecchiano in questa nuova partnership. Con una struttura progettata per una logistica delle batterie efficiente e rispettosa dell'ambiente, non stiamo semplicemente espandendo la nostra presenza, ma lo facciamo nel modo giusto. Stiamo investendo dove la domanda è reale e in crescita, non è una congettura, è la risposta alla forte spinta che osserviamo nei mercati in Europa e nel Medio Oriente."

Akkuteam porta competenze approfondite nello stoccaggio e nella gestione delle batterie e agisce con una forte attenzione per qualità e tutela ambientale. In quanto azienda a conduzione familiare con un percorso di 25 anni nell'ambito dell'innovazione nelle soluzioni di alimentazione di backup, l'impegno di Akkuteam nei confronti di assistenza e infrastrutture pronte al futuro è in perfetta sintonia con la missione di ZincFive di alimentare un futuro più verde attraverso The Power of Good Chemistry®.

ZincFive è ben posizionata per la crescita globale visto l'aumento delle richieste energetiche nei vari settori, in particolare nei data center, incluso il segmento dell'IA che si sta rapidamente affermando. La sua chimica brevettata al nichel-zinco, testata sul campo da oltre un decennio, offre soluzioni di accumulo di energia sicure, sostenibili e ad alte prestazioni in grado di sfidare il predominio delle batterie a piombo acido e agli ioni di litio. Gli armadi batteria per UPS della Serie BC di ZincFive, che includono i più recenti modelli BC 2–500 e BC 2–300X, offrono un'impronta leader del settore, generando al contempo un'alimentazione superiore per soddisfare le domande in crescita delle infrastrutture moderne. Alimentate dalla nuova batteria Z5 13-90 ad altissima velocità, queste soluzioni continuano ad alzare il livello in termini di design compatto, affidabilità e sostenibilità in ambienti mission-critical.

ZincFive si è guadagnata notorietà a livello globale, ed è stata inclusa nelle classifiche del 2025 del TIME delle migliori società GreenTech al mondo e in America, ha ricevuto l'Edison Award™ 2024, il premio Overall Innovation of the Year di CleanTech Breakthrough nel 2024, è arrivata tra i finalisti dei premi S&P Platts Global Energy Awards nel 2023 e ha ottenuto altri importanti riconoscimenti del settore.

Informazioni su ZincFive, Inc.

ZincFive è il leader mondiale nell'innovazione e nella consegna di batterie al nichel-zinco e nelle soluzioni di alimentazione immediata. Con il supporto di un portafoglio eccezionale di brevetti internazionali, la tecnologia di ZincFive sfrutta The Power of Good Chemistry® per spingere il mondo verso il futuro. La tecnologia ZincFive si avvale di sicurezza e sostenibilità della chimica del nichel-zinco per offrire un'elevata densità di potenza e prestazioni per applicazioni mission critical. ZincFive è una società privata con sede a Tualatin, in Oregon. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.zincfive.com.

ZincFive e The Power of Good Chemistry sono marchi registrati di ZincFive, Inc. e il logo ZincFive è un marchio di ZincFive, Inc.

Segui ZincFive su: LinkedIn | YouTube

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita