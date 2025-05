Diligent rileva Vault, introducendo una nuova era di compliance ed etica basate sull’IA

L’acquisizione permetterà di offrire ai clienti Diligent l’efficientissima soluzione Vault Speak Up sicura, per l’intelligence in relazione ai rischi etici e per l’automazione basata sull’IA

NEW YORK e LONDRA: Diligent, leader nel settore delle soluzioni SaaS per la governance, il rischio e la compliance (GRC) basate sull’IA, oggi ha annunciato l’acquisizione di Vault, impresa che sviluppa una soluzione per la compliance e l’etica basata sull’IA e che mette in grado le aziende di promuovere una cultura in cui si segnalano i problemi (“Speak Up”), si limitano i rischi di condotta impropria e si rafforza la compliance. Riconoscendo le limitazioni di sistemi per la compliance e l’etica obsoleti, questa acquisizione rappresenta un notevole passo avanti verso una nuova era di integrità proattiva. Integrando la tecnologia avanzata Speak Up di Vault nella piattaforma Diligent GRC, le aziende possono individuare i rischi tempestivamente, rispondere più velocemente e creare maggiore fiducia tra i dipendenti e gli stakeholder.

Fonte: Business Wire

