Vecima e Net-Com implementeranno in Danimarca la DAA Entra® Remote MACPHY con Hanstholm Net

VICTORIA, Columbia Britannica: Vecima Networks Inc. (TSX: VCM) ha annunciato oggi che Net-Com implementerà il nodo di accesso Entra® SC-1D e la soluzione Entra® Access Controller ("EAC") di Vecima per Hanstholm Net, un provider di servizi internet in Danimarca.

Il nodo Entra SC-1D Remote MACPHY di Vecima, un componente chiave del portafoglio di prodotti Distributed Access Architecture ("DAA") di Entra, prepara gli operatori di reti via cavo in modo che possano portare le loro reti in direzione di un'efficienza e scalabilità superiori. Spostando le funzioni dei livelli MAC e PHY verso l'edge di accesso, il nodo SC-1D diminuisce il carico della rete centrale, riduce la latenza e aumenta la disponibilità di larghezza di rete, supportando una consegna efficiente di servizi a throughput elevato.

Fonte: Business Wire

