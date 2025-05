Boomi inserito per l'11ª volta tra i leader nel Gartner® Magic Quadrant™ 2025 per le piattaforme di integrazione come servizio

Boomi ritiene che la sua leadership in IA, gestione delle API e sviluppi nella gestione dei dati genererà un importante slancio per clienti e partner

CONSHOHOCKEN, Pa.: Boomi™, leader nel settore dell'automazione gestita dall'IA, ha annunciato oggi di essere stato inserito tra i leader nel Gartner® Magic Quadrant™ 2025 per le piattaforme di integrazione come servizio (iPaaS), per l'11ª volta consecutiva – la serie più lunga nella storia del report.

Riteniamo che il riconoscimento continuo di Boomi da parte del settore rispecchi il suo incrollabile impegno nei confronti di innovazione, successo dei clienti e crescita dell'ecosistema. Durante lo scorso anno, Boomi ha accelerato i suoi investimenti nella gestione degli agenti IA, nella gestione delle API e nella gestione dei dati per aiutare le imprese a connettere ogni elemento con un'unica piattaforma e generare un'automazione intelligente su larga scala.

Fonte: Business Wire

