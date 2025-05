Fabbricare il futuro: gli EAU accelerano la crescita industriale con un record di posti di lavoro, esportazioni e accesso al mercato globale

ABU DHABI, Emirati Arabi Uniti: Gli Emirati Arabi Uniti hanno inaugurato la quarta edizione di Make it in the Emirates, la loro piattaforma industriale di punta, segnalando un coraggioso avanzamento nell'ambizione di diventare una delle principali economie manifatturiere e tecnologiche del mondo.

All'insegna del tema "Advanced Industries. Accelerated", l'evento di quattro giorni riunisce più di 700 espositori e oltre 50.000 partecipanti registrati, svelando una serie di investimenti e accordi strategici per rafforzare la competitività industriale degli EAU nell'ambito della Strategia nazionale per l'industria e la tecnologia avanzata.

Nel suo discorso di apertura, Sua Eccellenza il Dott. Sultan Al Jaber, Ministro dell'Industria e delle Tecnologie Avanzate, ha ribadito l'impegno degli Emirati Arabi Uniti nella costruzione di industrie del futuro radicate nella resilienza, nell'innovazione e nella competitività globale. "Grazie alla lungimiranza della nostra leadership, stiamo costruendo un'economia inclusiva, diversificata e sostenibile. Il futuro è Made in the Emirates", ha affermato S.E. il Dott. Al Jaber.

Make it in the Emirates 2025 si basa su oltre 45,8 miliardi di dollari di accordi di offtake confermati, legati a più di 4.800 prodotti in 12 settori prioritari, tra cui aerospaziale, energia pulita, agritech ed elettronica avanzata. Inoltre, segna il lancio di un Emirates Growth Fund da 272 milioni di dollari per sostenere l'espansione industriale guidata dalle tecnologie e dalle PMI, oltre a 4,08 miliardi di dollari di finanziamenti competitivi da parte delle principali banche degli EAU.

L'edizione 2025 si inserisce nel contesto di una crescente domanda globale di produzione ad alta tecnologia, sostenibile e localizzata. Dal lancio nel 2021, Make it in the Emirates è diventato una forza centrale per la trasformazione industriale degli EAU. Le esportazioni industriali hanno raggiunto 53,7 miliardi di dollari nel 2024, con un aumento del 68% rispetto al 2020, mentre il contributo del settore al PIL è salito a 57,3 miliardi di dollari. Grazie al Programma nazionale ICV (In-Country Value), oltre 94,5 miliardi di dollari sono stati reindirizzati nell'economia nazionale, favorendo più di 22.000 posti di lavoro nel settore privato per gli Emirati. Parallelamente, lo scorso anno il commercio estero degli Emirati Arabi Uniti ha superato i 1,36 trilioni di dollari, rafforzando il ruolo crescente del Paese come hub strategico di collegamento con i mercati globali.

Make it in the Emirates 2025 è l'edizione più ampia della piattaforma fino ad oggi. Offre agli investitori e ai produttori globali un accesso diretto a una delle economie più strategicamente posizionate e orientate al futuro del mondo.

Fonte: AETOSWire

Fonte: Business Wire

