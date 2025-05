Generix nominata nel 2025 Gartner® Magic Quadrant™ per i Warehouse Management Systems (WMS) per il settimo anno consecutivo

PARIGI: Generix, società di software aziendale a livello globale che offre un ricco portafoglio di soluzioni SaaS per le supply chain, finanza, commercio e integrazione B2B, oggi annuncia di aver ricevuto il riconoscimento di Gartner nel 2025 Gartner® Magic Quadrant™ per i Warehouse Management Systems (WMS, sistemi di gestione del magazzino).

È il settimo anno consecutivo che Generix viene riconosciuta per il suo portafoglio di WMS Solutions. Progettate per adattarsi all'espansione delle attività delle supply chain da flussi semplici a complessi, le soluzioni Generix WMS e Solochain WMS attualmente sono utilizzate in più di 2.000 magazzini in tutto il mondo.

Fonte: Business Wire

