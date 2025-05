Kioxia Holdings Corporation vince il premio IPO of the Year nella categoria Equity ai DealWatch Awards 2024

TOKYO: Kioxia Holdings Corporation (TOKYO:285A), un leader mondiale nelle soluzioni di memoria, oggi ha annunciato di aver vinto il premio IPO of the Year nella categoria Equity ai DealWatch Awards 2024, organizzato da DealWatch, la fonte più autorevole di intelligence in tempo reale per l'attività delle trattative nei mercati dei capitali giapponesi. Il riconoscimento è stato conferito nell'ambito di una cerimonia svoltasi il 20 maggio.

I DealWatch Awards premiano i migliori emittenti di obbligazioni o azioni nel mercato dei capitali in Giappone, oltre agli emittenti giapponesi che hanno condotto offerte all'estero e alle società di intermediazione mobiliare che gestiscono queste transazioni.

Fonte: Business Wire

