Forrester annuncia i vincitori EMEA dell'edizione 2025 dei suoi Customer-Obsessed Enterprise Awards

I vincitori del premio di quest'anno, Brenntag e e&, verranno festeggiati in occasione del CX Summit EMEA

LONDRA: Forrester (Nasdaq: FORR) ha annunciato oggi che Brenntag e e& sono i vincitori dell'edizione 2025 del suo Customer-Obsessed Enterprise Award per la regione EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa). Questo riconoscimento premia le organizzazioni che mettono i clienti al centro della loro leadership, strategia e delle loro operazioni per generare risultati commerciali, tra cui crescita sostenibile, fidelizzazione dei clienti e coinvolgimento dei dipendenti. Entrambi i vincitori verranno festeggiati in occasione del CX Summit EMEA, uno dei principali eventi per i leader nei settori di CX, marketing B2C e digitale per conoscere le best practice e ricevere consigli attuabili, che si terrà a Londra e online dal 2 al 4 giugno 2025.

