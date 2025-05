Aqara e A-OK collaborano per fornire soluzioni di schermatura motorizzate abilitate a Matter al mercato globale

La collaborazione mette in luce il ruolo in espansione di Aqara come fornitore di soluzioni IoT, con l'offerta di una connettività avanzata alla vasta gamma di soluzioni di schermatura di A-OK

SHANGHAI, Cina: Aqara, leader globale nell'innovazione IoT, è orgogliosa di annunciare la sua partnership con A-OK, un produttore specializzato in sistemi motorizzati per coperture di finestre, per l'introduzione sul mercato globale di una serie completa di tende smart certificate per l'uso con Matter, destinate sia ad ambienti interni che esterni. Questa collaborazione consente di fondere le competenze di Aqara nell'ambito della tecnologia di smart home con l'innovazione di A-OK nei sistemi automatici di chiusura domestici, offrendo ai consumatori soluzioni eleganti e realmente intelligenti di schermatura dal sole. Aqara e A-OK sono pronte per presentare queste soluzioni di schermatura intelligenti abilitate a Matter in occasione della fiera R+T Asia a Shanghai, in Cina, dal 26 al 28 maggio 2025.

Mentre Aqara prosegue con l'espansione della sua presenza sia sui mercati dei consumatori che su quelli verticali, la partnership con A-OK sottolinea la capacità dell'azienda di offrire soluzioni IoT scalabili, interoperabili e lungimiranti per una vasta gamma di applicazioni domestiche intelligenti. Questa collaborazione si sviluppa a partire da decenni di esperienza di A-OK nei sistemi di schermatura motorizzati e dalla profonda conoscenza di Aqara degli aspetti di connettività e automazione. Entrambe le aziende condividono l'impegno a promuovere un ecosistema domestico intelligente aperto e interoperabile, che migliora in ultima analisi la comodità e la possibilità di scelta per gli utenti.

"Aqara è entusiasta di offrire ad A-OK una connettività avanzata e pronta al futuro nel suo ampio portafoglio di prodotti attraverso Matter", ha affermato Cathy You, Vicepresidente senior di Global Business and Strategy di Aqara. "Questa collaborazione rispecchia il nostro impegno ad accelerare l'adozione della smart home e ad espandere le opzioni per consumatori, sia all'interno dell'ecosistema Aqara e oltre. Offre inoltre nuove opportunità ad Aqara. Siamo entusiasti di continuare a sfruttare le nostre competenze tecnologiche nell'ambito della smart home per aiutare i nostri partner a offrire prodotti di prossima generazione ed esperienze con un'interoperabilità superiore".

Nell'ambito della partnership in corso, A-OK è pronta a integrare il modulo multi-protocollo di Aqara nella sua ampia gamma di tende motorizzate, garantendo che le tende siano compatibili con il più recente standard Matter per un'interoperabilità fluida e pronta al futuro con dispositivi smart di diversi marchi e piattaforme. La gamma completa di prodotti A-OK che verrà abilitata a Matter tramite l'integrazione di Aqara include:

Tende da sole

Tendaggi

Tende veneziane da esterni

Tende da interni

Pergole

Tapparelle

Tende screen filtranti

Destinate sia al mercato professionale che a quello consumer, le soluzioni di schermatura motorizzate di A-OK sono progettate per migliorare la convenienza, l'efficienza energetica e l'estetica della casa. Grazie all'integrazione della soluzione a moduli di Aqara, le schermature di A-OK offrono un controllo più intuitivo per gli utenti finali, sia attraverso app mobili, assistenti vocali (Alexa, Google Assistant, Siri) e vari controller intelligenti, tra cui pannelli, quadranti e pulsanti. Inoltre, la loro compatibilità con gli ecosistemi abilitati a Matter, come Alexa, Apple Home, Google Home, Home Assistant e SmartThings, garantisce una perfetta integrazione con altri dispositivi intelligenti. Questo apre la possibilità di creare automazioni, scenari e routine personalizzate, offrendo un'esperienza domestica completamente connessa.

Ad esempio, mediante l'integrazione con sensori, queste tende possono essere automatizzate per aprirsi o chiudersi in base alla temperatura, ai livelli di luce ambientale o all'occupazione della stanza. Ciò contribuisce a una migliore regolazione della climatizzazione interna, alla riduzione dei riflessi e a un migliore controllo della privacy. Gli utenti possono creare inoltre routine personalizzate, come una "serata cinema", in cui la TV si accende, le luci si abbassano e le tende si chiudono.

Inoltre, Aqara sta collaborando con A-OK allo sviluppo di un'app mobile proprietaria per gli utenti di A-OK, che consentirà di migliorare l'esperienza complessiva.

Per richieste sulle opportunità di partnership con Aqara, visitare il nostro sito web.

