Mitsui Chemicals lancia il nuovo fondo di capitale corporate venture '321Catalyst™'

TOKYO: Mitsui Chemicals, Inc. (Tokyo: 4183; presidente e amministratore delegato: HASHIMOTO Osamu), produttore chimico globale con sede in Giappone, oggi annuncia il lancio del suo secondo fondo di capitale corporate venture '321Catalyst™', oltre alla costituzione della nuova controllata '321Catalyst Ventures, Inc.,', che gestirà il fondo.

Mettendo a frutto il successo del primo fondo '321FORCE™' dell'azienda, lanciato tramite la venture capital nipponica Global Brain nel 2022, obiettivo di 321Catalyst™ sarà accelerare la creazione di partnership globali per l'innovazione e la proposta di nuovi prodotti e attività. In linea con il proprio focus strategico, con la costituzione di questo nuovo fondo indipendente negli Stati Uniti Mitsui Chemicals raddoppia gli investimenti globali effettuati nelle startup innovative.

Fonte: Business Wire

