Intelsat ottiene l’autorizzazione dell’India riguardante servizi di broadcast diretti

L’importantissima autorizzazione consente a Intelsat di espandere i servizi multimediali di broadcast nel subcontinente indiano e nel resto del mondo

MCLEAN, Va.: Intelsat, operatore di una delle più grandi reti terrestri e satellitari integrate al mondo, è diventato uno dei primi operatori satellitari stranieri a ricevere dal governo indiano l’autorizzazione a offrire ampia copertura satellitare direttamente alle imprese di trasmissioni multimediali in Indica, un significativo traguardo normativo che colloca Intelsat su un percorso più veloce per offrire nuovi servizi e promuovere investimenti in India.

Intelsat ha ottenuto l’autorizzazione relativa a quattro satelliti geostazionari (GEO) – IS-17, IS-20, IS-36 e IS-39 – che forniscono copertura in banda C in India.

Fonte: Business Wire

