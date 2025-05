NIPPON KINZOKU Serie “Eco-Product” - Vol. 2, presenta “NK-301ZF”: un materiale rivoluzionario che combina elevate resistenza e duttilità

– Sfidare i limiti: un materiale che bilancia due proprietà in contraddizione –

TOKYO: NIPPON KINZOKU CO., LTD. (TOKYO: 5491) (Sede centrale: Minato-ku, Tokyo) lancia “NK-301ZF”, un acciaio inox con proprietà elastiche che presenta sia eccellente trattabilità sia elevata resistenza nella gamma di composizione chimica di SUS301 (JIS), nell’ambito della sua serie “Eco-Product” di prodotti rispettosi dell’ambiente. Questo materiale trova già largo impiego in vari settori – automotive, componenti elettronici e semiconduttori.

NK-301ZF combina elevata resistenza con elevata duttilità, consentendo sia una riduzione del peso dei componenti sia una semplificazione dei processi di fabbricazione.

Fonte: Business Wire

