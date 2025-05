I leader tecnologici che danno impulso all’innovazione aziendale: Lenovo e DreamWorks

DreamWorks Animation espande il rapporto “Fornitore preferito di tecnologia” stretto con Lenovo – rafforzando un partnership di fiducia per include le soluzioni e i servizi all’avanguardia Lenovo.

Il portafoglio tecnologico completo Lenovo – consistente di workstation altamente performanti, un’infrastruttura per l’elaborazione a elevate prestazioni (HPC) e i servizi di trasformazione digitale – consente a DreamWorks di spingere i confini dell’innovazione creativa senza compromettere la velocità, la qualità o l’immaginazione.

MORRISVILLE, N.C.: DreamWorks Animation sta approfondendo la collaborazione avviata con Lenovo, nominando quest’ultima fornitore di elezione per soluzioni, workstation e servizi di elaborazione. Questo segna una pietra miliare in una partnership di fiducia ora rafforzata dai servizi e dalle soluzioni Lenovo. Riunendo dispositivi, un’infrastruttura per data center e servizi in un ecosistema Lenovo integrato, DreamWorks dispone della potenza di calcolo per crescere rispondendo alle richieste sempre più complesse dei suoi team artistici e tecnici – un vantaggio essenziale in un settore sempre più dinamico.

Fonte: Business Wire

