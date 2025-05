Airship presenta le capacità Branching e Custom Views, in grado di generare un'agilità e una personalizzazione senza precedenti nelle esperienze dei clienti cross-channel

Le nuove capacità senza codice Branching e Custom Views consentono ai marchi di proporre esperienze interattive iper-personalizzate che si adeguano in tempo reale per generare più conversioni e acquisire dati migliori

PORTLAND, Oregon: In un'epoca in cui l'attenzione dei clienti è rara e le aspettative di interazioni estremamente fluide sono elevatissime, Airship, l'azienda di esperienze clienti cross-channel, ha presentato oggi due capacità trasformative della sua Airship Experience Platform: Branching e Custom Views. Queste innovazioni consentono ai team di marketing, prodotti e crescita di andare oltre le generiche esperienze digitali standardizzate e di evitare un costoso dispendio di tempo e risorse per ricreare contenuti nativi collaudati per usi inediti.

Fonte: Business Wire

