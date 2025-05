ITRS lancia il Distributed Tracing per automatizzare l'analisi delle cause principali in ambienti IT ibridi

Costruita su OpenTelemetry, ITRS Traces offre visibilità profonda e completa nell'IT ibrido, automatizzando l'analisi delle cause principali, riducendo il MTTR, e rilevando in maniera proattiva le anomalie negli ambienti regolamentati.

LONDRA: ITRS, il leader globale nel monitoraggio e nell'osservabilità in tempo reale per ambienti mission-critical, altamente regolamentati, ha annunciato il rilascio di Distributed Tracing alimentato da OpenTelemetry (OTel). Questo approccio standard nel settore supporta le nuove, potenti capacità all'interno della piattaforma ITRS Analytics per dare ai team informatici aziendali visibilità profonda e completa in tutti i microservizi, API, container, database e sistemi di legacy senza vincolarli in agenti proprietari o strumentazioni limitate.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita