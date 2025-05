Regula introduce il mascheramento dei dati personali in tutte le soluzioni per garantire più facilmente la conformità alla privacy

RESTON, Virginia: Per aiutare le organizzazioni a rimanere al passo con le normative sempre più severe in materia di protezione dei dati, Regula, uno sviluppatore globale di soluzioni di verifica dell'identità, ha ampliato la propria funzionalità di mascheramento dei dati personali per Regula Forensic Studio (RFS) , il software che alimenta i dispositivi forensi. Questo nuovo aggiornamento aiuta gli esperti di documenti a tutelare i dati personali con un unico clic, soddisfando le richieste in aumento in termini di privacy senza interruzioni dei flussi di lavoro.

Già disponibile in Regula Document Reader SDK, la funzione di mascheramento dei dati personali è ora parte anche del set di strumenti RFS utilizzato da agenti addetti al controllo delle frontiere, professionisti in ambito forense e forze dell'ordine.

Fonte: Business Wire

