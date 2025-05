I CISO si affidano sempre più spesso all'IA per affrontare le pressioni sui costi e migliorare la resilienza: il rapporto Wipro

EAST BRUNSWICK, N.J. e BENGALURU, India: Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), una delle principali aziende di consulenza e servizi tecnologici, oggi ha rilasciato il suo "State of Cybersecurity Report 2025". Il rapporto sullo stato della cybersicurezza sottolinea l'importanza crescente dell'integrazione dell'IA nelle attività di cybersicurezza in un periodo di aumento delle pressioni sui costi e di minacce informatiche sempre più sofisticate.

Il rapporto si basa sul sondaggio svolto tra più di 100 leader e consulenti globali in ambito di cybersicurezza e ha scoperto che l'automazione basata sull'intelligenza artificiale e l'ottimizzazione dei costi erano tra le più importanti priorità per le organizzazioni. Infatti, secondo il 30 percento dei rispondenti, investire nell'automazione dell'IA per potenziare le attività di cybersicurezza e ridurre i costi sono una priorità di importanza primaria.

Fonte: Business Wire

