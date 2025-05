Visa nomina Antony Cahill al ruolo di Chief Executive Officer delle operazioni europee

Cahill sostituirà Charlotte Hogg dopo un percorso di successo di otto anni a Visa

LONDRA: Visa (NYSE:V) ha annunciato oggi la nomina di Antony Cahill al ruolo di nuovo Presidente regionale e Chief Executive Officer per le sue operazioni in Europa, soggetta ad approvazione normativa. Dirigente bancario di lunga data e veterano a Visa, Cahill sostituirà Charlotte Hogg, che lascerà Visa dopo otto anni per perseguire una nuova opportunità esterna. Cahill opererà da Londra e la transizione a questo nuovo ruolo è prevista per inizio giugno.

Dal 2023 Cahill ha svolto la funzione di Presidente dei Value-Added Services (VAS), responsabile per la progettazione, lo sviluppo e la distribuzione di un portafoglio globale di oltre 200 prodotti e soluzioni che alimentano la crescita dei clienti e le prestazioni aziendali.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita