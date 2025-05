IHS Towers pubblica il Rapporto sulla sostenibilità 2024

LONDRA: Il gruppo IHS Holding Limited (NYSE: IHS) (“IHS Towers”), uno dei proprietari, operatori e sviluppatori indipendenti di infrastrutture di comunicazioni condivise più grandi al mondo per numero di torri, ha pubblicato oggi il suo Rapporto sulla sostenibilità 2024.

Il rapporto comprende le attività di sostenibilità dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 e dimostra l'impegno continuo di IHS Towers nei confronti dei suoi stakeholder, compresi, ma non in via limitativa, i suoi dipendenti, clienti, fornitori, comunità locali, legislatori, governi e azionisti.

La visione di IHS Towers è quella di aiutare a creare un mondo connesso in cui la connettività mobile promuove costantemente la crescita economica e lo sviluppo sociale. L'infrastruttura delle comunicazioni che fornisce è essenziale per rendere possibile questa connettività.

Fonte: Business Wire

