Empatica ottiene la certificazione CE MDR per EpiMonitor, portando il monitoraggio continuo dell’epilessia in Europa

BOSTON: Dopo il successo del lancio negli Stati Uniti e l’autorizzazione dell’FDA, Empatica è lieta di annunciare che EpiMonitor, la sua soluzione innovativa per il monitoraggio dell’epilessia, è da oggi un dispositivo certificato CE secondo il Regolamento europeo per i dispositivi medici 745/2017 disponibile in Europa. EpiMonitor è un dispositivo medico rivoluzionario, composto da un wearable e un'app, che rivoluziona la cura dell’epilessia. Offre rilevamento e allerta delle crisi epilettiche, insieme a funzionalità di monitoraggio continuo della salute, già utilizzate anche in ambito di ricerca clinica.

È composto dall'avanzato orologio EmbracePlus e da un'applicazione per smartphone abbinata. L'algoritmo di EpiMonitor analizza costantemente i dati dell'utente, cercando di individuare modelli che possano assomigliare a una convulsione tonico-clonica generalizzata, e invia avvisi automatici ai caregiver con precisione scientificamente provata pari al 98%. EpiMonitor offre inoltre un diario dettagliato del sonno, delle attività e delle convulsioni, fornendo alle persone epilettiche e ai loro medici dati importanti che permettono loro di prendere decisioni informate sul loro percorso sanitario.

EpiMonitor può essere acquistato direttamente sul sito web Empatica. Per saperne di più visitare epimonitor.com/epimonitor.

