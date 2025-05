Le soluzioni commerciali per la supply chain di Manhattan Associates atterrano su Google Cloud Marketplace

MILANO: Manhattan Associates Inc. (NASDAQ: MANH), azienda tecnologica leader nel commercio della supply chain, ha annunciato oggi un'espansione della partnership go-to-market (GTM) con Google Cloud. Tutte le soluzioni Manhattan Active® sono quindi disponibili su Google Cloud Marketplace, e ciò consentirà ai clienti di accelerare il loro processo di digital transformation. Questa nuova alleanza darà modo ai clienti di procurarsi, distribuire e gestire facilmente le pluripremiate soluzioni cloud-native di Manhattan per l'esecuzione, la pianificazione e il commercio omnichannel della supply chain.

“Siamo entusiasti di approfondire la nostra partnership con Google Cloud per estendere le nostre soluzioni a un bacino di utenti più ampio attraverso Google Cloud Marketplace, consentendo una maggiore agilità, visibilità e resilienza del commercio della supply chain. Nel mercato dinamico di oggi, la flessibilità del cloud non è solo un vantaggio, ma è essenziale per il successo aziendale”, ha dichiarato Eric Clark, Presidente e CEO di Manhattan Associates. “La profonda esperienza di Manhattan in ambito di tech per la supply chain, unita all'infrastruttura potente e flessibile di Google Cloud, è perfetta per offrire soluzioni AI-driven”.

I vantaggi principali di questa partnership allargata includono:

Speed to Value - I clienti potranno semplificare la fatturazione, snellire il procurement e ottimizzare la spesa dei servizi Manhattan attraverso le commissioni di acquisto di Google Cloud.

Accelerazione della digital transformation - Le soluzioni di Manhattan Active sono integrate all’interno del sistema Google Cloud, per favorire l'agilità della supply chain e delle operazioni di commercio omnichannel. Sono impostate per funzionare su Google Cloud con un'implementazione rapida e performance di affidabilità e sicurezza elevate.

Innovazione AI su scala - I clienti avranno accesso a funzioni avanzate grazie all'AI, all'automation, alla produttività e al miglioramento dell'esperienza, sfruttando le ultime versioni delle tecnologie AI in tutte le operazioni commerciali della supply chain.

“L'ingresso di Manhattan Active in Google Cloud Marketplace aiuterà i clienti a implementare, gestire e far crescere rapidamente le loro soluzioni commerciali per la supply chain nell’infrastruttura globale e affidabile di Google Cloud”, ha dichiarato Michael Clark, President, North America, Google Cloud. “Manhattan Associates può ora scalare in modo sicuro e supportare i clienti nel loro percorso di digital transformation”.

Manhattan collabora da molti anni con Google Cloud per potenziare la supply chain di aziende di tutto il mondo. Manhattan Active Platform utilizza una vasta gamma di servizi cloud di Google, tra cui Google Kubernetes Engine (GKE), Google Cloud SQL, Google PubSub, Google Interconnect e Google Big Query. I clienti comuni possono godere dei vantaggi di una connettività a bassa latenza con i servizi di Google e di uno scambio di dati sicuro.

Inoltre, Manhattan Agent Foundry™ annunciata di recente è stata progettata utilizzando la tecnologia Google Agentspace e la piattaforma Vertex AI. I nostri clienti potranno beneficiare della disponibilità degli agenti AI di Manhattan nel proprio Google Agentspace, consentendo un'esecuzione dei processi senza interruzioni nelle loro applicazioni aziendali.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.manh.it e le pagine LinkedIn Facebook e Manhattan Associates Italia.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita