UL Solutions amplia i test HVAC europei per rispondere al crescente mercato delle pompe di calore e dei nuovi regolamenti

Il nuovo laboratorio in Italia supporta i produttori di pompe di calore con strutture di test avanzate, semplificando i servizi di conformità normativa e le valutazioni delle prestazioni sostenibili delle pompe di calore per il mercato europeo.

NORTHBROOK, Ill.: UL Solutions, un leader globale nella scienza sulla sicurezza applicata, oggi ha annunciato una notevole espansione della sua struttura per il collaudo per il riscaldamento, la ventilazione e l'aria condizionata (HVAC) a Carugate, in Italia, per affrontare la domanda europea in rapida crescita di test completi sulle prestazioni e sulla sicurezza delle pompe di calore.

A sua volta, questa domanda crescente è guidata dall'adozione diffusa di refrigeranti ecologici e dall'evoluzione dei requisiti normativi. Il laboratorio ampliato di Carugate propone servizi HVAC che offrono test delle performance insieme alla consolidata esperienza dell'azienda sulla sicurezza, rivolgendosi soprattutto ai produttori europei di pompe di calore in edifici residenziali e commerciali. Questi servizi mirano ad aiutare i produttori ad adottare refrigeranti alternativi in modo efficace e migliorare la fiducia nel rispetto delle nuove norme, sviluppando allo stesso tempo prodotti più efficienti.

Le pompe di calore riscaldano e raffreddano in modo efficiente trasferendo il calore esistente. In inverno, recuperano il calore dall'esterno per riscaldare un edificio, mentre in estate espellono il calore interno per raffreddarlo, rendendo questo ciclo di raffreddamento alimentato elettricamente più efficiente dal punto di vista energetico rispetto ai sistemi tradizionali.

Le nuove capacità fondamentali nel laboratorio di Carugate comprendono test di efficienza energetica, sicurezza e requisiti di eco-design per le prestazioni ambientali delle pompe di calore aria-acqua e acqua-acqua. Questi test sono incentrati sul consumo energetico in modalità “standby” e “off”; sull'efficienza con cui una pompa di calore trasferisce l'energia termica; e sul livello di potenza sonora, che misura il rumore operativo. Inoltre, il laboratorio offre analisi di compatibilità wireless ed elettromagnetica del funzionamento delle pompe di calore nei pressi di dispositivi elettronici o emissioni elettromagnetiche.

Completando questi servizi con i programmi di UL Marketing Claim Verification e di ricerca e sviluppo personalizzati, UL Solutions agisce come fornitore di servizi completi per i produttori di pompe di calore, aiutandoli a ridurre i tempi di esecuzione dei test, a rispettare le normative obbligatorie e ad accelerare l'accesso al mercato globale.

“Queste capacità potenziate in Europa rafforzano la nostra dedizione all'offerta di servizi completi e unificati per il settore HVAC”, ha dichiarato Alessio Dellanoce, vice presidente e amministratore delegato del gruppo Appliances, HVAC e Lighting presso UL Solutions. “La disponibilità di test su prestazioni e sicurezza condotte in un laboratorio centrale in Europa semplifica il processo di test per i nostri clienti e li aiuta affiché i loro prodotti arrivino nei mercati specifici nel modo più rapido, dimostrando al contempo che i loro prodotti soddisfano i requisiti di sicurezza ed efficienza.”

I settori europei della climatizzazione e del raffreddamento commerciale stanno attraversando una transizione determinata dalle politiche sui cambiamenti climatici, compresa la necessità di effettuare test HVAC. Ad esempio, il piano dell'Unione Europea “Fit for 55”, che mira a raggiungere una riduzione del 55% nelle emissioni di gas effetto serra entro il 2030, richiede una valutazione delle pompe di calore per le prestazioni energetiche. Insieme, il settore HVAC utilizza sempre più spesso refrigeranti alternativi come R32 e R454B, oltre a refrigeranti naturali come R290, che necessitano di test per affrontare le proprietà uniche di questi refrigeranti, soprattutto la loro infiammabilità, per dimostrare la loro sicurezza, le prestazioni e il rispetto della normativa.

Mentre il settore HVAC si evolve con le nuove normative e la richiesta di tecnologie sostenibili da parte dei consumatori, i produttori devono dimostrare il progresso verso la sostenibilità senza compromettere la sicurezza o le prestazioni. In Europa, UL Solutions sostiene il rispetto delle normative UE come Ecodesign e l'Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR), ed è inoltre un organismo di certificazione per KEYMARK, il simbolo di certificazione europea che mostra la conformità dei prodotti alla normativa europea.

Per saperne di più sui servizi per le pompe di calore di UL Solutions.

Fonte: Business Wire

