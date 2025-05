HTEC e DNV Imatis estendono la collaborazione per modernizzare l'architettura di backend e scalare la soluzione della sanità digitale in tutta Europa

PALO ALTO, Calif.: HTEC, una società tecnologica globale basata sull'intelligenza artificiale che guida la trasformazione digitale in tutti i settori, oggi ha annunciato l'estensione della sua collaborazione con DNV Imatis, un pioniere norvegese nella logistica ospedaliera digitale e una società del Gruppo DNV. HTEC è impegnata nella modernizzazione della piattaforma DNV Imatis, con un focus sull'architettura backend per migliorare la scalabilità, rafforzare la sicurezza e aiutare l'azienda ad aprire nuove opportunità in importanti mercati europei. L'estensione del contratto introduce inoltre nuove iniziative di IA che permetteranno alle due aziende di esplorare i miglioramenti dei prodotti attraverso soluzioni alimentate dall'IA.

Fonte: Business Wire

