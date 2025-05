Enginzyme nomina Aymeric de Gantès nuovo CEO

La società utilizza la profonda esperienza nella tecnologia di mercato per accelerare la fase di espansione

Il fondatore Karim Engelmark Cassimjee nominato direttore dell'innovazione

STOCCOLMA: Enginzyme AB, azienda di deep-tech che offre soluzioni ottimizzate di bioproduzione attraverso la tecnologia di progettazione enzimatica senza cellule, ha annunciato martedì la nomina di Aymeric de Gantès a CEO. Il fondatore Karim Engelmark Cassimjee creerà un nuovo ruolo come Direttore dell'innovazione.

De Gantès entra in enginzyme da Ingredion, importante azienda multinazionale di ingredienti alimentari, dove è stato Direttore globale del programma per la modulazione dei gusti.

“Aymeric è il candidato perfetto in questa fase di posizionamento per accelerare l'aumento del reddito”, ha dichiarato Cassimjee. “Aymeric ha dato prova di comprendere la. tecnologia di precisione come quella di enginzyme dalla prospettiva degli ingredienti alimentari, creando una start-up interna che ha raggiunto dimensioni significative.

