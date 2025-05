iFIT Inc. annuncia il lancio di un consiglio scientifico per portare avanti l’innovazione nel fitness e nella personalizzazione

PARK CITY, Utah: iFIT Inc., una delle principali imprese globali nello sviluppo di tecnologie per il fitness intelligente e personalizzato, annuncia la creazione dell’iFIT Science Council, un’iniziativa pionieristica pensata per integrare dati scientifici approfonditi e avanzati nello sviluppo dei prodotti, nell’esecuzione della strategia riguardante i contenuti e nell’esperienza dei membri.

Composto da esperti rinomati nelle discipline del benessere, il consiglio scientifico eleverà ulteriormente la leadership di iFIT nello sviluppo di soluzioni olistiche per la salute e di tecnologie per il fitness personalizzato. I componenti iniziali dell’iFIT Science Council sono esponenti della comunità medica e scientifica specializzati in una gamma di aree specifiche – longevità, salute delle donne, prestazioni cognitive e sonno: Darshan Shah, Mona Sharma, Louisa Nicola, Michael Breus, Duncan French, Vonda Wright e Rangan Chatterjee.

Un consiglio composto da esperti che darà impulso all’innovazione nel fitness

Sfruttando i risultati più recenti della ricerca nelle aree delle prestazioni umane e della salute, il consiglio permetterà a iFIT di offrire innovazioni nel fitness basate sulla scienza ma che rimangano accessibili e interessanti per i consumatori.

“I cammini riguardanti la salute e il benessere sono profondamente personali – ciascuno di noi inizia da un punto diverso, ma ci unisce un obiettivo comune: vivere in modo più sano”, spiega Kevin Duffy, amministratore delegato iFIT. “Il problema è sapere dove iniziare, come adattarsi e che cosa funziona veramente. Grazie ai rapidi progressi fatti nella scienza dell’attività fisica, nella fisiologia e nell’ottimizzazione della salute, ora disponiamo di potenti strumenti per guidarci in questi cammini. L’iFIT Science Council ci consente di tradurre questa scienza in abitudini quotidiane utili a fini decisionali – rendendo le basi del fitness più accessibili, personali e di grande impatto per milioni di membri in tutto il mondo”.

Integrare le tecnologie del benessere e dei biomarcatori

Uno degli obiettivi fondamentali del consiglio è colmare la lacuna tra la scienza della salute ad alto livello e gli allenamenti quotidiani. I consulenti aiuteranno iFIT a interpretare e applicare dati approfonditi da campi quali la fisiologia dell’attività fisica, il metabolismo e la genetica nello sviluppo dei suoi prodotti. Per esempio, iFIT prevede di integrare nella sua piattaforma dati approfonditi sul fitness in relazione ai biomarcatori e sul monitoraggio biometrico – mettendo a frutto varie informazioni preziose, come la variabilità della frequenza cardiaca, i parametri di recupero e altri segnali correlati alla salute – per personalizzare ulteriormente il piano di allenamento di ciascun utente. Adottando questo approccio basato sui dati allo sviluppo di programmi di allenamento interattivi iFIT, il consiglio scientifico consentirà a iFIT di perfezionare come gli allenamenti possano essere adattati in tempo reale al profilo di benessere e delle prestazioni di ogni persona.

“Gli allenamenti standard appartengono al passato. Sfruttando dati su biomarcatori reali e i risultati più recenti della ricerca scientifica, possiamo veramente adattare gli allenamenti basati sulla scienza a ciascuna persona”, aggiunge Darshan Shah, Consulente medico capo iFIT. “Il consiglio scientifico riunisce scienziati e studiosi rinomati nei settori della medicina sportiva, della nutrizione e della tecnologia per trasformare il nostro approccio a un fitness connesso. Insieme consentiremo ai membri iFIT di ottenere più facilmente risultati migliori mediante allenamenti completamente personalizzati e basati sull’evidenza dei dati”.

La creazione dell’iFIT Science Council rafforza l’impegno di iFIT verso l’innovazione continua, mettendo in grado gli utenti di conseguire i loro obiettivi riguardanti la salute e il fitness tramite la personalizzazione basata sulla tecnologia e dati approfonditi che hanno basi scientifiche.

Per scoprire gli allenamenti iFIT personalizzati basati sull scienza o per saperne di più sulla piattaforma iFIT visitare www.iFIT.com.

Membri iniziali dell’iFIT Science

Darshan Shah – Consulente medico capo, esperto nelle aree della longevità e dell’ottimizzazione della salute

Il Dott. Darshan Shah è un chirurgo certificato dall’ordine professionale, specializzato nel campo della longevità e fondatore di Next Health, la più grande clinica al mondo di longevità e ottimizzazione della salute. Ha al suo attivo oltre 20.000 procedure chirurgiche eseguite personalmente e ha spostato il suo focus sulla salute preventiva dopo aver sconfitto la sua malattia autoimmunitaria ed essere dimagrito di quasi 23 chili grazie a modifiche del suo stile di vita. Si è laureato alla Harvard Business School, ha studiato alla Singularity University e ora guida l’innovazione in protocolli della salute personalizzati e del benessere basati su biomarcatori.

Mona Sharma – Nutrizionista olistica e specialista in strategie del benessere

Mona Sharma è un’imprenditrice nelle aree del benessere e della nutrizione famosa a livello mondiale e nota per avere integrato i principi ayuverdici con la scienza moderna. Fondatrice di Xicama™ e conduttrice del podcast “Rooted in Wellness”, ha trasformato le vite di clienti di alto profilo – tra cui Will Smith e Julianne Hough – creando strategie personalizzate per la salute che uniscono nutrizione, consapevolezza di sé e pratiche per lo stile di vita.

Louisa Nicola – Neurofisiologa e coach per le prestazioni cognitive

Louisa Nicola, neurofisiologa, ha fondato Neuro Athletics, una società di consulenza che ottimizza le prestazioni mentali per atleti di massimo livello nella NBA, NFL e MLB nonché executive di Wall Street. Ex triatleta professionale, combina la neuroscienza con l’allenamento fisico per migliorare le funzioni cognitive utilizzando scansioni EEG, analisi di laboratorio e valutazioni cognitive. È anche conduttrice del podcast “The Neuro Experience”, in cui esplora la salute dell’encefalo, la longevità e le prestazioni di picco.

Michael Breus – Fisiologo clinico ed esperto di medicina del sonno

Il Dott. Michael Breus, noto come “Il medico del sonno”, è un fisiologo clinico certificato da due ordini professionali e specialista del sonno. È uno dei soli 168 psicologi in tutto il mondo che hanno conseguito la certificazione degli ordini professionali della medicina del sonno senza avere frequentato corsi universitari medici ed è autore di libri best seller come “The Power of When”. Ha partecipato a famosi programmi dei media, condividendo la sua competenza su piattaforme quali The Today Show, Dr. Oz e Oprah, e ha operato come esperto nel sonno per WebMD per 14 anni.

Duncan French – Scienziato degli sport ad alte prestazioni

Il Dott. Duncan French è Vicepresidente senior presso l’UFC Performance Institute e vanta oltre 20 anni di esperienza in merito alle prestazioni in sport di élite. Ha allenato atleti in oltre 40 sport olimpici e professionali, svolgendo ruoli quali Director of Performance Sciences presso la University of Notre Dame e Technical Lead for Strength & Conditioning presso l’English Institute of Sport. È famoso per la sua competenza in vari campi – resistenza e condizionamento fisico, applicazione pratica degli allenamenti e ottimizzazione delle prestazioni.

Vonda Wright – Chirurga ortopedica e sostenitrice della salute delle donne

La Dott.ssa Vonda Wright, MD, è una chirurga ortopedica che vanta un’attività pionieristica nello sport, una ricercatrice, un’esperta nelle aree della longevità e delle prestazioni umane, e un’autorità riguardo alla salute delle donne. Partecipa spesso e convegni e programmi sui media in cui può condividere la sua competenza e il suo approccio basato sulla scienza sta cambiando le vite di milioni di persone di mezza età. I suoi messaggi molto interessanti e diretti non solo informano ma anche ispirano ad agire, incoraggiando gli atleti e le persone attive di qualunque età e livelli di capacità a recuperare la salute e prosperare in qualunque fase della loro vita. La Dott.ssa Wright svolge l’attività di chirurgia ortopedica a Lake Nona Florida ed è fondatrice e amministratrice delegata di Precision Longevity. Il suo ultimo libro, UNBREAKABLE, uscirà ad agosto 2025.

Rangan Chatterjee – Esperto in medicina funzionale

Il Dott. Chatterjee è Professore di Health Communication and Education presso la Chester Medical School ed è noto per la capacità di semplificare informazioni complesse sulla salute e ispirare le persone a realizzare cambiamenti positivi nelle loro vite. Conduce il podcast sulla salute con la audience più vasta in Europa, ‘Feel Better, Live More’, che fino ad oggi ha registrato più di 300 milioni di ascolti e ha pubblicato sei libri N. 1 Sunday Times Bestselling dei quali sono stati venduti oltre un milione di copie in tutto il mondo. È l’unico medico al mondo ad avere sconfitto casi di diabete tipo 2, fibromialgia, attacchi di panico, la IBS e sintomi della menopausa utilizzando solo tecniche legate alla nutrizione e allo stile di vita nonché approcci basati sul modo di pensare condivisi su programmi televisivi nelle fasce orarie di massimo ascolto e nel suo show sulla BBC ‘Doctor In The House’ di grandissimo successo, che è stato trasmesso in oltre 70 paesi del mondo.

Informazioni su iFIT Inc.

iFIT Inc. è una delle principali realtà internazionali nello sviluppo di tecnologie per il fitness, pioniere del fitness connesso per aiutare le persone a vivere più a lungo e in modo più sano. iFIT vanta una community di oltre 6 milioni di atleti in tutto il mondo ai quali offre esperienze di allenamento immersive e personalizzate a casa, in palestra e ovunque si trovino. Basata su un ecosistema completo di software proprietario, hardware innovativo e contenuti molto interessanti, la piattaforma iFIT dà vita al fitness tramite il suo portafoglio di brand: NordicTrack, ProForm, Freemotion e l’app iFIT. Dall’allenamento cardiovascolare e per la resistenza al recupero, iFIT rende più autonomi gli atleti in ogni fase del loro cammino di fitness. Per maggiori informazioni visitare iFIT.com.

