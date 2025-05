DEWA riceve candidature da aziende locali e internazionali che desiderano partecipare alla 27a edizione di WETEX

DUBAI, Emirati Arabi Uniti: La Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) ha iniziato a ricevere le candidature per partecipare alla 27a edizione della Water, Energy, Technology, and Environment Exhibition (WETEX). Organizzata da DEWA in linea con le direttive di Sua Altezza lo Sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice Presidente e Primo Ministro degli Emirati Arabi Uniti e Governatore di Dubai, e sotto il patrocinio di Sua Altezza lo Sceicco Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Presidente del Consiglio Supremo per l'Energia di Dubai, la fiera si terrà dal 30 settembre al 2 ottobre 2025 presso il Dubai World Trade Centre.

WETEX è la più grande fiera della regione, che copre settori chiave come energia, acqua, green development, sostenibilità, green mobility e città smart e sostenibili, insieme ad altri settori correlati. È anche una delle più grandi fiere specializzate al mondo nel suo genere. La 26ª edizione di WETEX, tenutasi nel 2024, ha visto la partecipazione di oltre 2.800 espositori provenienti da 65 paesi e ha attirato 50.598 visitatori da tutto il mondo. Inoltre, la fiera ha ospitato 21 padiglioni internazionali, attirando aziende leader a livello locale, regionale e globale coinvolte nella produzione, trasmissione e distribuzione di energia, anche da fonti pulite e rinnovabili, nonché aziende specializzate in tecnologie idriche, trasformazione digitale, sicurezza informatica, sistemi informativi e sicurezza delle reti, edifici ecologici, città sostenibili e comunità abitative intelligenti a impatto zero.

Inoltre, la Green Mobility Hall di WETEX 2024 ha ospitato aziende locali e internazionali leader nel settore della mobilità, dei trasporti e della logistica sostenibile. WETEX 2024 ha visto anche la presenza di un hub dedicato alle tecnologie più recenti in materia di salute e sicurezza. Ha inoltre attirato forum regionali e internazionali alla ricerca di nuovi partner, una base clienti più ampia e opportunità di crescita.

Nell'ambito di WETEX 2024, DEWA ha altresì organizzato il Future Energy Landscape Forum, che ha riunito importanti rappresentanti governativi, decisori, professionisti, ricercatori, investitori e specialisti, per discutere in materia di sostenibilità del petrolio e del gas.

WETEX 2024 ha ospitato una serie di workshop e tavole rotonde che hanno evidenziato gli incentivi di Dubai alle aziende che desiderano stabilire la propria sede o le proprie filiali nell'Emirato.

Gli espositori e le aziende di tutto il mondo possono registrarsi alla 27ª edizione di WETEX tramite il sito web https://www.wetex.ae/en/exhibit

