La compagnia di assicurazioni multinazionale Aviva diventa operativa con Reltio Data Cloud per una data intelligence in tempo reale che personalizza le esperienze clienti

Tra i motivi della scelta: scalabilità, flessibilità e capacità di unificare i dati offerte da Reltio

REDWOOD SHORES, Calif.: Reltio® ha annunciato oggi che Aviva plc, una delle più importanti società britanniche di Assicurazione generale, Gestione patrimoniale e Pensioni, ha implementato con successo Reltio Data Cloud™ per unificare i suoi dati in tutta l'azienda, accelerare il coinvolgimento di potenziali clienti e creare esperienze clienti più personalizzate.

In passato, Aviva affrontava le sfide della frammentazione dei dati con i suoi sistemi tradizionali: utilizzando una soluzione principale di gestione dei dati per finalità operative e digitali e un'altra per scopi di analisi e marketing, in un processo che rendeva difficile ottenere una visione d'insieme dei suoi clienti.

Fonte: Business Wire

