Corpay nominata Provider ufficiale per i cambi valutari (FX) della Major League Soccer

Corpay e MLS opereranno congiuntamente per migliorare la gestione del rischio correlato alle valute e le pratiche per pagamenti transfrontalieri

TORONTO: Corpay, Inc.*, (NYSE: CPAY) una delle principali imprese internazionali nel settore dei pagamenti aziendali, annuncia che il business Corpay per operazioni transfrontaliere ha concluso un accordo pluriennale con la Major League Soccer (MLS) per diventarne Provider ufficiale per i cambi valutari (FX).

Grazie a questa collaborazione MLS avrà accesso alle innovative soluzioni per pagamenti transfrontalieri sviluppate da Corpay per mitigare l’esposizione ai cambi valutari risultante dalle esigenze commerciali quotidiane. Inoltre, la pluripremiata piattaforma per pagamenti transfrontalieri creata da Corpay consentirà a MLS di gestire i pagamenti internazionali da un singolo punto di accesso.

Fonte: Business Wire

