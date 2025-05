Con l'arrivo delle scadenze normative, Diagnostics.ai lancia la prima piattaforma IA trasparente con certificazione CE-IVDR del settore per la diagnosi molecolare

Dotata di marcatura CE ai sensi del regolamento UE sui dispositivi medico-diagnostici in vitro, la piattaforma di Diagnostics.ai è la prima a offrire trasparenza algoritmica e verificabilità per ogni test per le diagnosi cliniche della PCR

LONDRA: Una piattaforma rivoluzionaria definisce un nuovo riferimento per la trasparenza e la conformità nell'IA diagnostica

Con l'entrata in vigore della conformità CE-IVDR il 26 maggio, Diagnostics.ai si prepara al lancio della prima piattaforma di apprendimento automatico completamente trasparente per diagnosi clinica PCR in tempo reale, in grado di dimostrare esattamente in che modo è stato ottenuto ciascun risultato, una novità per l'apprendimento automatico in ambito di test molecolari. La tecnologia è supportata da oltre 15 anni di esperienza e da milioni di campioni elaborati con successo con una precisione dimostrata di oltre il 99,9%.

Fonte: Business Wire

