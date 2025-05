Black Forest Labs lancia FLUX.1 Kontext, un prodotto innovativo per la generazione e modifica di immagini basata sul contesto

FRIBURGO, Germania: Black Forest Labs, il laboratorio europeo di ricerca nel campo dell’IA all’avanguardia e in rapida crescita, oggi ha annunciato il lancio di FLUX.1 Kontext, una nuova suite di modelli per la generazione di immagini che offre potenti funzionalità di generazione e modifica basata sul contesto. Kontext consente di generare, ritoccare e affinare ripetutamente immagini da input sia di testo sia visivi, senza bisogno di messe a punto né di complessi flussi di lavoro per apportare modifiche.

FLUX.1 Kontext è stato progettato per creatori, sviluppatori e imprese che desiderano precisione e controllo creativo. Il modello può capire ed estrarre concetti visivi da immagini, mantenere l’uniformità stilistica e dei personaggi in varie scene e applicare modifiche localizzate con fedeltà eccezionale.

Fonte: Business Wire

