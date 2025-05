One Peak registra un rendimento pari a 6 volte sulla vendita a Wolters Kluwer della piattaforma leader per le operazioni legali alimentata dall'IA Brightflag

LONDRA: One Peak, investitore specializzato in capitale di crescita, ha annunciato di aver sottoscritto un accordo definitivo per la vendita della propria quota di Shine Analytics Limited ("Brightflag") a Wolters Kluwer (Euronext: WKL), leader globale nel settore di soluzioni, software e servizi informatici per i professionisti. Brightflag è la principale piattaforma per le operazioni legali guidata dall'IA che consente ai reparti legali aziendali di generare visibilità, automazione e controllo dei costi nell'ambito della funzione legale.

One Peak ha effettuato un importante investimento di minoranza in Brightflag nel dicembre 2020, sostenendo un solido ed esperto team dirigenziale guidato da Ian Nolan e Alex Kelly, con l'obiettivo di creare un leader in grado di definire la categoria nell'ampio settore della gestione legale aziendale in rapida crescita.

Fonte: Business Wire

