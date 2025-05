ExaGrid si aggiudica 3 premi di settore ai Network Computing Awards 2025

ExaGrid nominata "Company of the Year" per il sesto anno consecutivo

MARLBOROUGH, Massachusetts: ExaGrid®, l'unica soluzione di archiviazione di backup a livelli del settore con blocco di tempo di conservazione e creazione di air gap a più livelli non collegato alla rete con cancellazioni ritardate e immutabilità per il ripristino da ransomware, ha annunciato oggi di aver ricevuto tre premi di settore, tra cui i riconoscimenti per Air-gapped Ransomware Recovery Product of the Year, Company of the Year, e Storage Product of the Year durante la cerimonia dei Network Computing Awards tenutasi a Londra il 22 maggio 2025.

I Network Computing Awards vengono assegnati tramite votazione pubblica.

Fonte: Business Wire

