ClickHouse raccoglie 350 milioni di dollari in un ciclo di finanziamento di serie ‘C’ per dare impulso ai sistemi di analisi per l’era dell’IA

SAN FRANCISCO: ClickHouse, Inc., una delle principali imprese nei settori delle analisi in tempo reale, data warehousing, osservabilità e IA/ML, oggi ha annunciato di avere raccolto 350 milioni di dollari in un ciclo di finanziamento di serie ‘C’ guidato da Khosla Ventures e con la partecipazione sia di nuovi investitori – BOND, IVP, Battery Ventures e Bessemer Venture Partners – sia degli attuali investitori Index Ventures, Lightspeed, GIC, Benchmark, Coatue, FirstMark e Nebius. L’attuale round avviene sulla scia di investimenti per più di 300 milioni di dollari, portando il finanziamento totale a oltre 650 milioni di dollari.

Questo finanziamento combinato sarà impiegato per ampliare lo sviluppo dei prodotti, supportare l’espansione globale e approfondire le partnership strette con clienti e imprese tecnologiche che stanno creando l’ondata successiva di applicazioni native con l’IA. Oltre a questi fondi ClickHouse si è assicurata una linea di credito da 100 milioni di dollari con un’operazione guidata da Stifel e Goldman Sachs.

I risultati positivi finora ottenuti da ClickHouse sono in fase di accelerazione: l’anno scorso l’azienda è cresciuta di oltre il 300% e ora serve più di 2.000 clienti in una gamma di settori – tecnofinanza, trasporto, consumer e sanitario. Figurano tra i nuovi clienti Anthropic, Tesla e l’impresa argentina Mercado Libre, che si uniscono ad aziende quali Sony, Meta, Memorial Sloan Kettering, Lyft e Instacart nonché agli innovatori nel settore IA Sierra, Poolside, Weights & Bases, Langchain e altri ancora.

L’annuncio odierno è avvenuto in occasione della conferenza inaugurale degli utenti ClickHouse, mostrando come le aziende stiano creando prodotti di trattamento e gestione dei dati in grado di rispondere alle domande dell’era dell’IA agentica.

“Mentre gli agenti IA si diffondono sempre di più nei campi delle applicazioni basate sui dati, dell’osservabilità, dell’infrastruttura dati e oltre, la richiesta di database che utilizzano agenti, come ClickHouse, ha raggiunto un punto di svolta. Il futuro dei sistemi di analisi non è solo nei dashboard. Sono gli agenti intelligenti che interpretano i dati, avviano i flussi di lavoro e permettono di prendere decisioni in tempo reale”, spiega Aaron Katz, amministratore delegato ClickHouse. “Ma l’IA è solo uno dei fattori trainanti. Abbiamo progettato e creato ClickHouse fin dall’inizio per supportare una vasta gamma di applicazioni per i dati in tempo reale in vari settori e i risultati positivi finora ottenuti rispecchiano il fatto che le aziende hanno bisogno di una piattaforma che possa tenere il passo con i loro ambiziosi obiettivi di crescita”.

“Abbiamo investito in ClickHouse perché sta risolvendo uno dei problemi più importanti che riguardano l’infrastruttura in questa era di IA e agenti: realizzare piattaforme per i dati in tempo reale che supportino sia sistemi di analisi tradizionali sia le crescenti domande di carichi di lavoro nativi con l’IA”, aggiunge Ethan Choi, Partner presso Khosla Ventures. “Mentre l’IA trasforma ogni settore, la capacità di offrire analisi rapide, scalabili e a costo contenuto sta diventando essenziale, e ClickHouse promette di diventare il motore di elezione per prodotti intelligenti di nuova generazione per il trattamento e la gestione dei dati”.

La nuova frontiera: analisi in tempo reale per carichi di lavoro agentici

L’evoluzione del mercato incentrata su ClickHouse si basa su un punto di svolta: le aziende non si limitano più a creare dashboard o lotti di report – stanno realizzando piattaforme intelligenti per i dati in tempo reale che devono servire sia le persone sia gli agenti IA. Poiché questi ultimi possono generare query molto più velocemente e a volumi superiori rispetto alle persone, i database che utilizzano agenti devono supportare query analitiche interattive a bassa latenza con velocità di elaborazione sempre più elevata.

ClickHouse è stata progettata da zero per soddisfare questa richiesta. Il suo motore di archiviazione orientato alle colonne altamente performante consente query analitiche e interattive relative a enormi set di dati con latenza minima ed è quindi perfetto per applicazioni IA e ML, analisi in tempo reale, data warehousing sul cloud e carichi di lavoro riguardanti l’osservabilità.

Creata per offrire velocità alla scala necessaria: un sistema di analisi altamente performante in molteplici settori

I database e i warehouse tradizionali hanno difficoltà a mantenere il passo con tale richiesta. I database tradizionali non sono scalabili in relazione ai carichi di lavoro analitici, mentre i data warehouse tradizionali sono ottimizzati per casi d’uso interni in cui vengono gestite grandi quantità di lotti, con concorrenza limitata e prestazioni lente. Infine, le tecnologie orientate alla ricerca diventano eccessivamente costose per analisi strutturate, utilizzando il decuplo di risorse di archiviazione e calcolo mentre limitano la gamma pratica di applicazioni a causa del costo.

Invece ClickHouse offre una soluzione creata appositamente che colma la lacuna, combinando analisi ad alte prestazioni con la scalabilità e la concorrenza richieste dalle attuali applicazioni intelligenti e basate sui dati.

Informazioni su ClickHouse

ClickHouse è un sistema di gestione di database orientato alle colonne, veloce e open source, creato per eseguire analisi ed elaborazioni di dati in tempo reale alla scala necessaria. Progettato per offrire prestazioni elevate, ClickHouse Cloud assicura concorrenza e velocità delle query eccezionali, risultando quindi ideale per applicazioni che richiedono istantaneamente dati preziosi a partire da volumi enormi di dati. Mentre gli agenti IA vengono integrati sempre di più nel software e generano query sempre più frequenti e complesse, ClickHouse ha realizzato un motore a bassa latenza e alta velocità di elaborazione pensato specificamente per rispondere a questa richiesta. Aziende leader quali Sony, Tesla, Anthropic, Memorial Sloan Kettering, Lyft e Instacart contano su ClickHouse per aiutare i team a ricavare dati preziosi e consentire di prendere decisioni più intelligenti tramite una piattaforma dati moderna, efficiente e scalabile. Per maggiori informazioni visitare clickhouse.com.

Fonte: Business Wire

