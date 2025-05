Il sistema di istotripsia Edison di HistoSonics ottiene la distribuzione anticipata sul mercato britannico grazie all'autorizzazione per esigenze cliniche insoddisfatte

Il trattamento non invasivo per i tumori epatici è stato riconosciuto attraverso il percorso Innovative Devices Access Pathway (IDAP) del Regno Unito

MINNEAPOLIS: HistoSonics ha annunciato oggi che il suo sistema di istotripsia Edison per la distruzione non invasiva dei tumori al fegato ha ottenuto l'autorizzazione a una distribuzione anticipata limitata sul mercato in Gran Bretagna nel quadro di un'autorizzazione per esigenze cliniche insoddisfatte (UCNA). Questa designazione, che si può ottenere tramite il programma Innovative Devices Access Pathway (IDAP) del Regno Unito, consente un accesso anticipato controllato all'istotripsia per certi pazienti colpiti da tumore epatico, e segna un importante traguardo nell'espansione delle opzioni di trattamento per una delle esigenze insoddisfatte più urgenti del Regno Unito in ambito oncologico.

Fonte: Business Wire

