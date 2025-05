CSC lancia la convalida come servizio dei controlli dei domini, ottimizzando la gestione del ciclo di vita dei certificati

Semplificazione della convalida dei domini per ridurre le spese generali, accelerare l'emissione di certificati e garantire la predisposizione alle modifiche a livello di settore.

WILMINGTON, Delaware: CSC, azienda fornitrice di sicurezza dei domini di livello enterprise e leader mondiale nella gestione dei domini, nella protezione dei marchi e nelle soluzioni antifrode, ha annunciato oggi il lancio di Domain Control Validation as a Service (DCVaaS), un'offerta unica nel suo genere, pensata per semplificare e accelerare i processi di validazione dei certificati Secure Sockets Layer (SSL)/Transport Layer Security (TLS) per tutti i clienti dei certificati digitali CSC Trusted Secure.

DCVaaS offre agli utenti una soluzione ottimizzata e centralizzata per la convalida del controllo dei domini, eliminando la necessità di convalide ripetitive durante i rinnovi dei certificati.

Fonte: Business Wire

