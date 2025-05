Ti va adesso? Grindr “Right Now” diventa globale

Più posti, più persone – la funzionalità Grindr pensata per invitare qualcuno in tempo reale a fare qualcosa insieme permette di connettersi più velocemente che mai

WEST HOLLYWOOD, California: Grindr, il Global Gayborhood in Your Pocket™ che vanta oltre 14,6 milioni in media di utenti attivi mensilmente, oggi ha annunciato il lancio globale di Right Now (“Proprio ora”), una nuovissima funzionalità basata sull’intento studiata per mettere immediatamente in comunicazione tra di loro persone che desiderano incontri immediati.

Right Now è un feed in tempo reale – separato dalla rete principale dell’app che visualizza profili – grazie al quale un utente Grindr può postare messaggi di testo e condividere foto che rimangono visualizzate per un’ora, per far sapere ad altri utenti con gli stessi gusti esattamente quali sono le sue intenzioni.

“Right Now mette in grado gli utenti di trovare esattamente ciò che desiderano, quando lo desiderano – senza tirare a indovinare”, spiega AJ Balance, direttore prodotti presso Grindr. “Abbiamo creato questa funzionalità basata sull’intento sulla base del feedback della nostra community affinché gli utenti possano connettersi con persone che hanno gli stessi gusti senza perdere tempo con aspettative dissimili. La risposta al lancio iniziale di marzo è stata così favorevole che abbiamo anticipato il lancio globale perché è chiaro che le persone la vogliono... proprio ora”.

Sulla scia dei lanci piota coronati dal successo in Australia e Washington, D.C. nonché delle espansioni regionali agli inizi del 2025, Right Now ora è disponibile a tutti gli utenti ovunque nel mondo su iOS e Android. È accessibile direttamente mediante un nuovo pulsante disponibile sulla rete principale, tramite la barra di navigazione inferiore sulla parte inferiore o dal riquadro laterale del profilo sull’app, e porta a un feed dedicato e ottimizzato per incontri immediati.

In occasione del lancio, a seconda di dove si trovano, le persone riceveranno un certo numero di sessioni Right Now alla settimana, gratuite e della durata di un’ora (aggiornate ogni venerdì), con la possibilità di acquistare ulteriori sessioni una volta utilizzate quelle gratuite.

Esplora la road map dei nostri prodotti per esaminare le nuove funzionalità che saranno aggiunte a Grindr nel 2025.

Grazie a oltre 14,6 milioni in media di utenti attivi mensilmente, Grindr (NYSE: GRND) è cresciuta fino a diventare Global Gayborhood in Your Pocket™, con la missione di realizzare un mondo in cui le vite della nostra community globale sono libere, uguali ed eque. Disponibile in 190 paesi e territori, Grindr spesso rappresenta il modo principale per le persone LGBTQ+ di connettersi, esprimersi e scoprire il mondo che le circonda. Fin dal 2015, Grindr for Equality ha portato avanti i diritti umani, la salute e la sicurezza di milioni di persone LGBTQ+ in partnership con organizzazioni di tutto il mondo. Grindr ha sedi a West Hollywood, nella Bay Area, a Chicago e New York. L’app Grindr è disponibile sull’App Store e su Google Play.

