Kanaan Sellers Group si prepara alla quotazione al Nasdaq Nordic

Pronto a diventare il primo aggregatore di e-commerce quotato in borsa

BASILEA, Svizzera: Kanaan Sellers Group ("Kanaan"), un aggregatore di e-commerce leader in Europa che si concentra su marchi di cucina, casa e vita all'aria aperta, ha annunciato la sua intenzione di quotarsi in borsa alla Nasdaq First North Premier Growth Market nel corso di quest'anno, con l'obiettivo di una valutazione di circa 40 milioni di euro all'inizio del 4T.

Fondata dall'ex direttore di Goldman Sachs, Mike Vermeulen, Kanaan ha sviluppato un business model solido e redditizio in un ambiente complesso come quello dell'e-commerce. In un settore che ha attraversato notevoli trasformazioni, tra cui consolidamento e cambiamenti di strategia tra gli aggregatori, Kanaan ha raggiunto un crescita sostenibile e redditizia mediante l'acquisizione, la gestione e l'espansione di marchi di consumo a margine elevato e di nicchia.

Fonte: Business Wire

