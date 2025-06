Corpay Cross-Border è ora uno dei partner ufficiali del Real Madrid C.F.

Fornire accesso a soluzioni per la gestione del rischio relativo alle valute e per i pagamenti transfrontalieri

TORONTO: Corpay, Inc.*, (NYSE: CPAY) una delle principali imprese internazionali nel settore dei pagamenti aziendali, annuncia che il business Corpay per operazioni transfrontaliere Cross-Border ha concluso un accordo pluriennale con il Real Madrid C.F. per diventarne uno dei partner ufficiali.

Grazie a questa partnership il Real Madrid potrà accedere alle innovazioni soluzioni Corpay Cross Border utilizzandole per mitigare l’esposizione ai tassi di cambio risultante dalle proprie esigenze commerciali quotidiane.

“Corpay Cross-Border è soddisfatto di essere stato nominato uno dei partner ufficiali del Real Madrid, una delle imprese sportive più famose e seguite al mondo”, commenta Brad Loder, Direttore marketing presso Corpay Cross-Border Solutions.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita