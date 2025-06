iFIT amplia la sua presenza globale con il lancio di AI Coach in 19 paesi

PARK CITY, Utah: iFIT Inc., leader globale nel settore dei contenuti fitness e interattivi connessi, ha annunciato oggi l'espansione della sua soluzione iFIT AI Coach (beta) in 19 paesi: Australia, Austria, Belgio, Canada, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Messico, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito. Questa espansione strategica porta la tecnologia di fitness personalizzata e intelligente di iFIT a un numero ancora maggiore di atleti in tutto il mondo.

AI Coach è lo strumento di allenamento digitale finora più avanzato di iFIT, che sfrutta la tecnologia proprietaria e i dati degli utenti per fornire programmi di fitness e wellness iperpersonalizzati. Lo strumento si adegua in modo dinamico agli obiettivi degli utenti e alle loro prestazioni, offrendo feedback e motivazione in tempo reale per una vasta gamma di categorie di fitness: dall'allenamento di forza a quello cardio fino al recupero e alla mindfulness.

Fonte: Business Wire

