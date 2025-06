GigaDevice apre la propria sede centrale globale a Singapore per creare sinergia e impatto

SINGAPORE: GigaDevice, azienda leader nella produzione di semiconduttori, specializzata in memorie flash, microcontrollori a 32 bit (MCU), sensori e prodotti analogici, oggi ha ufficialmente inaugurato la propria sede centrale globale a Singapore. Questa decisione strategica segna un traguardo fondamentale nel percorso di crescita internazionale di GigaDevice, sottolineando il suo impegno per un coinvolgimento superiore dei clienti e per la creazione di una supply chain resiliente e il rafforzamento del suo ecosistema e della presenza del marchio in tutti i mercati globali.

Fondata nel 2005, GigaDevice ha sviluppato rapidamente un portafoglio di prodotti competitivo e soluzioni innovative. La sua memoria flash NOR SPI occupa la seconda posizione a livello globale con una quota di mercato del 20,4% e la settima posizione a livello mondiale nel segmento delle MCU a 32 bit generiche.

Fonte: Business Wire

