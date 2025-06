Manhattan Associates rivoluziona il settore delle vendite con Enterprise Promise & Fulfill™

La nuova soluzione di vendita e fulfillment B2B aggiunge nuove funzionalità agli ambienti ERP esistenti, aumentando i ricavi delle vendite, migliorando l’accuratezza e le prestazioni della gestione dello stock e valorizzando la customer experience

MILANO: Manhattan Associates Inc. (NASDAQ: MANH), leader mondiale nelle soluzioni commerciali per la supply chain, ha annunciato oggi il lancio di Enterprise Promise & Fulfill™, un'innovativa soluzione cloud-native che trasforma il tradizionale order management aumentando i sistemi ERP esistenti con funzionalità avanzate per massimizzare la visibilità delle scorte, la pianificazione intelligente degli ordini e l'ottimizzazione del fulfillment. Focalizzandosi sul potenziamento del panorama ERP esistente di un cliente, questa soluzione è in grado di risolvere una serie di sfide fondamentali affrontate dai moderni venditori B2B.

Mentre le aspettative dei buyer enterprise continuano a spostarsi verso esperienze a misura del consumatore, i sistemi ERP tradizionali per la gestione degli ordini faticano a tenere il passo. La maggior parte di questi sistemi è stata progettata per le transazioni finanziarie, non per le richieste dinamiche e ad alta intensità di stock delle supply chain odierne. Enterprise Promise & Fulfill consente ai produttori, ai proprietari di marchi globali, ai grossisti e ai distributori di aumentare le prestazioni di evasione degli ordini, di incrementare i ricavi e di migliorare la soddisfazione dei clienti, senza costose verifiche dell'ERP.

“Enterprise Promise & Fulfill è stato creato appositamente per soddisfare la crescente richiesta di fulfillment B2B più intelligenti, veloci e trasparenti”, ha dichiarato Amy Tennent, Senior Director of Product Management di Manhattan Associates. “I buyer enterprise oggi si aspettano la stessa visibilità, flessibilità e controllo in tempo reale, così come i consumatori. Questa soluzione colma questo divario, stimolando le vendite, fornendo una moderna fulfillment intelligence, eccellenza operativa e agilità in stretto coordinamento con gli ERP esistenti”.

Enterprise Promise & Fulfill affronta le sfide più impegnative per i merchant, tra cui la visibilità limitata delle scorte, la gestione manuale delle anomalie, la promessa di consegna imprecisa, l’elaborazione frammentata degli ordini e l'aumento dei costi di evasione. Il sistema sblocca tre risultati aziendali critici:

Aumentare i ricavi delle vendite - far emergere un maggior numero di scorte vendibili e consentire impegni di consegna sicuri al momento dell'acquisto.

- far emergere un maggior numero di scorte vendibili e consentire impegni di consegna sicuri al momento dell'acquisto. Espandere l'eccellenza operativa - fornire procedure avanzate di smistamento degli ordini, consolidamento e gestione automatizzata delle anomalie per tagliare i costi di spedizione e ridurre il lavoro manuale.

- fornire procedure avanzate di smistamento degli ordini, consolidamento e gestione automatizzata delle anomalie per tagliare i costi di spedizione e ridurre il lavoro manuale. Migliorare l'esperienza del buyer - consentire opzioni di fulfillment personalizzate, tracciamento trasparente degli ordini e modifiche alla consegna controllate direttamente dal buyer.

L'architettura cloud-native e a microservizi della soluzione garantisce una rapida scalabilità e una perfetta integrazione con le piattaforme ERP, WMS, TMS e di e-commerce esistenti. Il suo modello di implementazione flessibile consente alle organizzazioni di aggiungere funzionalità moderne senza interrompere i sistemi principali, rendendola particolarmente preziosa per gli ambienti ERP multi-ERP o legacy.

Enterprise Promise and Fulfill è basato sulla piattaforma Manhattan Active e funziona perfettamente con altre applicazioni Manhattan Active, tra cui Manhattan Active Warehouse Management, Transportation Management e Supply Chain Planning.

Ora disponibile a livello globale, Enterprise Promise & Fulfill di Manhattan consente ai merchant di sfruttare il momento e di superare le aspettative dei clienti, rafforzando l'impegno di Manhattan per l'innovazione e la leadership nel commercio unificato della supply chain.

