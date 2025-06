Storm Reply e Audi introducono un nuovo modello di gestione dei servizi cloud con Agentic AI

TORINO, Italia: Storm Reply, la società del gruppo Reply specializzata in soluzioni e servizi innovativi basati sul cloud, ha supportato il team Cloud Foundation Services di Audi nel migliorare le attività di gestione del cloud attraverso l'introduzione di Devbot, un assistente digitale basato su tecnologie Agentic AI. Progettato per ottimizzare l’utilizzo delle infrastrutture cloud, Devbot non solo automatizza la gestione delle richieste di supporto ricorrenti provenienti dai diversi dipartimenti ma fornisce anche raccomandazioni personalizzate e in real time ai dipendenti Audi, garantendo un utilizzo sicuro ed efficiente dei servizi cloud in tutta l’organizzazione.

A differenza dei chatbot tradizionali, Devbot si basa su un'architettura multi-agente, in cui agenti AI specializzati collaborano per svolgere compiti differenti. La piattaforma agisce in modo proattivo, identificando vulnerabilità di sicurezza nell'infrastruttura cloud, suggerendo componenti Infrastructure-as-Code (IaC) validati per lo sviluppo rapido di nuovi ambienti e fornendo raccomandazioni operative per ottimizzare i costi legati all’utilizzo del cloud.

Per realizzare questo assistente digitale, Storm Reply ha integrato tecnologie AI all’interno dell’ambiente AWS Cloud: il Large Language Model Claude consente agli utenti di interagire tramite linguaggio naturale, mentre un processo di Retrieval-Augmented Generation (RAG), sviluppato da Storm Reply, garantisce che tutte le risposte fornite siano basate su informazioni verificabili e costantemente aggiornate. Infine, controlli di accesso personalizzati proteggono i dati sensibili, assicurando che solo gli utenti autorizzati possano accedere alle informazioni.

Il successo di questo assistente digitale dimostra l’elevato potenziale dell’Agentic AI quando viene integrata nei processi aziendali esistenti, contribuendo a ridurre attività manuali ripetitive e soggette a errore. Con Devbot, il team Cloud Foundation Services di Audi può ora concentrarsi sulla definizione di strategie cloud scalabili e pronte a risponderei ai cambiamenti futuri, mentre gli altri dipartimenti beneficiano di un supporto più rapido, mirato e personalizzato.

Storm Reply

Storm Reply è specializzata nella progettazione e nell'implementazione di soluzioni e servizi innovativi basati sul cloud. Grazie a una consolidata esperienza nella creazione e gestione di soluzioni cloud Infrastructure as a Service (IaaS), Software as a Service (SaaS) e Platform as a Service (PaaS), Storm Reply supporta importanti aziende in Europa e nel mondo nell'implementazione di sistemi e applicazioni basati sul cloud. Storm Reply è AWS Premier Consulting Partner. www.storm.reply.com

Audi

Il Gruppo Audi è uno dei produttori di auto e moto di maggior successo nel segmento premium e di lusso. I marchi Audi, Bentley, Lamborghini e Ducati producono in 21 stabilimenti in 12 Paesi. Audi e i suoi partner sono presenti in oltre 100 mercati in tutto il mondo. Nel 2024, il Gruppo Audi ha consegnato 1,7 milioni di veicoli Audi, 10.643 veicoli Bentley, 10.687 veicoli Lamborghini e 54.495 moto Ducati. Nell'esercizio 2024, il Gruppo Audi ha generato un fatturato totale di 64,5 miliardi di euro e un utile operativo di 3,9 miliardi di euro. Al 31 dicembre, più di 88.000 dipendenti lavoravano per il Gruppo Audi, di cui più di 55.000 presso AUDI AG in Germania. Con i suoi marchi di prestigio e i numerosi nuovi modelli, il Gruppo continua sistematicamente il suo percorso per diventare un fornitore di mobilità premium sostenibile e completamente connessa.

Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply definisce e sviluppa modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Big Data, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. Reply fornisce servizi di consulenza, system integration e digital services ai principali gruppi industriali appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione. www.reply.com

Fonte: Business Wire

