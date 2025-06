Algolia ridefinisce la rivendita di abbigliamento online con la nuova generazione della sua Intelligent Fashion Solution

Le novità di IA realizzate appositamente consentono esperienze di shopping profondamente personali e curate con stile per i consumatori di moda di oggi

SAN FRANCISCO: Oggi, Algolia, la piattaforma di ricerca e scoperta basata sull'intelligenza artificiale utilizzata da oltre 18.000 aziende, ha presentato un'importante evoluzione della sua Intelligent Fashion Solution, portando un'innovazione audace e incentrata sulla moda ad ogni aspetto dell'esperienza di rivendita online. Le ultime funzionalità innovative, come la personalizzazione in tempo reale, la classificazione dell'IA, i gruppi smart, le collezioni e le guide allo shopping basate sull'IA generativa, sono ideate per riflettere il modo in cui le persone fanno acquisti di abbigliamento, ossia con intenzione, emozione e individualità.

Queste funzionalità, basate sulle profonde competenze di Algolia nella ricerca alimentata dall'IA e nei grandi modelli linguistici (LLM), aiutano i marchi della moda a creare percorsi belli e intuitivi che rispecchiano l'arte dei prodotti che vendono.

Fonte: Business Wire

