Il 95% delle aziende manifatturiere investe nell'intelligenza artificiale per affrontare l'incertezza e accelerare la trasformazione verso la produzione intelligente

MILWAUKEE: Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la più grande azienda al mondo dedicata all'automazione industriale e alla trasformazione digitale, ha annunciato oggi i risultati del 10° rapporto annuale "State of Smart Manufacturing". Lo studio, effettuato a marzo 2025, ha coinvolto più di 1.500 aziende manifatturiere in 17 dei principali paesi manifatturieri.

Mentre le aziende manifatturiere continuano ad affrontare le incertezze causate dai cambiamenti economici, il rapporto evidenzia come le aziende stiano adottando le tecnologie di produzione intelligente per gestire i rischi, migliorare le prestazioni e supportare la loro forza lavoro. Il rapporto esamina l’adozione delle tecnologie emergenti, tra cui l'intelligenza artificiale (AI), il machine learning (ML) e i sistemi basati su cloud.

“I progressi tecnologici di oggi stanno sbloccando nuove opportunità in cui il potenziale combinato delle persone e delle tecnologie formerà il nostro futuro collettivo”, ha affermato Blake Moret, Presidente e CEO di Rockwell Automation. “Come dimostra il rapporto di quest’anno, le aziende manifatturiere di tutto il mondo utilizzano le soluzioni della smart manufacturing per affrontare i problemi e migliorare velocità e agilità. Noi di Rockwell Automation crediamo che innovazione e resilienza vadano di pari passo. Con la giusta tecnologia e le persone adatte, possiamo semplificare le sfide più complesse e affrontare con sicurezza i grandi cambiamenti”.

Dai risultati emerge che:

l’81% delle aziende manifatturiere afferma che le pressioni esterne e interne stanno accelerando la trasformazione digitale, con cloud/SaaS, intelligenza artificiale, cybersecurity e gestione della qualità che si collocano ai primi posti tra gli investimenti nelle tecnologie della produzione intelligente;

il 95% delle aziende manifatturiere ha investito o prevede di investire in sistemi AI/ML nei prossimi cinque anni;

le aziende che investono nell'AI generativa e causale sono aumentate del 12% su base annua, a indicare un approccio maturo alle tecnologie avanzate oltre la sperimentazione;

la cybersecurity è considerata come il secondo rischio esterno per importanza, con il 49% delle aziende manifatturiere che prevede di utilizzare l'intelligenza artificiale per la sicurezza informatica nel 2025, in aumento rispetto al 40% del 2024;

il 48% delle aziende manifatturiere prevede di riqualificare o assumere lavoratori in seguito agli investimenti nella produzione intelligente. Inoltre, il 41% utilizza l'intelligenza artificiale e l'automazione per colmare il deficit di competenze e la carenza di personale;

il controllo della qualità rimane l’ambito di maggiore utilizzo dell’AI per il secondo anno consecutivo, con il 50% che prevede di applicare soluzioni di AI/ML per migliorare la qualità dei prodotti nel 2025.

Oltre a questi dati, dal rapporto emerge anche un interesse sempre maggiore delle aziende verso operazioni più efficienti e flessibili. I produttori utilizzano tecnologie intelligenti per rafforzare le supply chain, accelerare le iniziative di sostenibilità e prendere decisioni più rapide e informate. Si registra anche un aumento del 5% dell’importanza delle competenze analitiche e di intelligenza artificiale per i leader, dimostrando che lo sviluppo dei talenti e l’innovazione tecnica devono andare di pari passo.

Molte aziende, però, hanno problemi ad implementare sistemi di intelligenza artificiale. Quasi la metà degli intervistati afferma che la capacità di applicare l'AI oggi è una competenza estremamente importante, rispetto al 10% dell'anno scorso.

Il rapporto completo è consultabile qui.

Metodologia

Questo rapporto ha analizzato le risposte di 1.560 partecipanti provenienti da 17 dei principali paesi manifatturieri, con ruoli che vanno dai manager ai vertici aziendali, ed è stato condotto in collaborazione con Rockwell Automation e Sapio Research. Il sondaggio ha preso in esame una serie di settori industriali, tra cui quello dei prodotti di consumo confezionati, dell’industria alimentare, dell'automotive, dei semiconduttori, dell'energia, delle scienze della vita e altri ancora. Con una distribuzione bilanciata delle dimensioni aziendali e con un fatturato che va da 100 milioni a oltre 30 miliardi di dollari, offre un’ampia panoramica di prospettive per le aziende manifatturiere.

